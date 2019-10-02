كالامارد: لن نتوقف حتى تتحقق العدالة في قضية خاشقجي ولا يمكن لأحد أن يفلت من العقاب

أكّدت المحققة الأممية بجريمة قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، أغنيس كالامارد "أننا لن نتوقف حتى تتحقق العدالة في قضية خاشقجي ولا يمكن لأحد أن يفلت من العقاب"، مشيرة الى أن "ولي العهد محمد بن سلمان أراد بتصريحاته عن تحمل المسؤولية أن ينأى بنفسه عن الجريمة ولم يحدد من كان فعلاً وراء الاغتيال".

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