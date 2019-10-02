آدم شيف: أي تدخل في عمل الكونغرس سيعد عرقلة لتحقيقات عزل ترامب

أكد رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف أن "أي تدخل في عمل الكونغرس سيعد دليلا على عرقلة سير التحقيقات بشأن عزل الرئيس الاميركي دونالد ترامب"، محذراً من "منع أي مسؤول من الإدلاء بشهادته أمام لجان الكونغرس في إطار التحقيق".
ولفت إلى "إننا قلقون للغاية حول جهود الوزير بومبيو، حيث يحتمل أن يتدخل لعرقلة الشهود، الذين تعد شهادتهم مطلوبة أمام لجنتنا"، مشيراً إلى "إننا نريد أن نوضح أن أي جهد من جانب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أو ترامب أو أي شخص آخر للتدخل في قدرة الكونغرس على استدعاء أي شخص للشهادة، سيتم اعتباره عرقلة لمهام الكونغرس القانونية".
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