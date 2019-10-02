مساعدة وزير الخزانة الأميركي المكلّفة العقوبات تغادر منصبها







اسماء السيد - واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء أنّ مساعدة الوزير المكلفة العقوبات المالية سيغال ماندلكير غادرت إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتعود الى القطاع الخاص. وعيّنت المحامية ماندلكير في حزيران/يونيو 2017 لهندسة العقوبات الاقتصادية القاسية التي تشكّل إحدى الأدوات الرئيسية في سياسة إدارة ترامب الخارجية، وخصوصا بازاء إيران. وكتب وزير الخزانة ستيفن منوتشن الأربعاء "بفضل قيادة سيغال الراسخة ونظرتها الاستراتيجية لمكتب الإرهاب والاستخبارات المالية، اضطلعت وزارة الخزانة بدور مركزي بشكل متزايد في مسائل الأمن القومي". Advertisements وأضاف أنّ ماندلكير "نشطت بصورة شاقة لكي نستخدم أدواتنا الاقتصادية النافذة ويكون لها أثر من أجل عالم أكثر أمناً". وتابع أنّ مساعدته أبلغته منذ الصيف "بالرغبة في العودة إلى القطاع الخاص". وسيتولى في الوقت الحالي نائب وزير الخزانة، جاستن موزينيتش، المنصب.

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