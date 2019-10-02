جونسون يريد تعليق أعمال مجلس العموم من 8 حتى 14 اكتوبر

اسماء السيد - لندن: اعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاربعاء أن الاخير يريد تعليق اعمال مجلس العموم لبضعة ايام اعتبارا من الثلاثاء 8 تشرين الاول/اكتوبر، وذلك على جاري العادة قبل خطاب للملكة اليزابيث الثانية عن السياسة العامة مقرر في 14 تشرين الاول/اكتوبر.
وكان جونسون علق جلسات البرلمان لخمسة اسابيع قبل أن تلغي المحكمة العليا قراره الذي ندد به معارضوه واعتبروه مناورة لاخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق في 31 تشرين الاول/اكتوبر.
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