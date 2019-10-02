يونكر: نقاط إشكالية في اقتراح جونسون حول بريكست









اسماء السيد - بروكسل: اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إثر اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أن الاقتراح الذي أرسله الأخير الى بروكسل "لا يزال يتضمن نقاطا إشكالية عدة".

وقال مكتب يونكر في بيان إن الأخير "أقر بوجود تقدم إيجابي خصوصا في ما يتعلق بجعل الإجراءات المتعلقة بكل البضائع الآتية من بريطانيا التي تدخل ايرلندا الشمالية موحدة".

لكن يونكر "حرص على الإشارة أيضا الى بقاء نقاط إشكالية عدة لا تزال بحاجة الى جهد إضافي خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بطريقة إدارة شبكة الأمان (باكستوب)" بالنسبة الى ايرلندا الشمالية.

وتابع البيان ناقلا عن يونكر قوله لجونسون "لا بد من أن يكون لنا حل قانوني عملاني يلبي كل الاهداف الواردة في شبكة الأمان : منع قيام حدود فعلية، إبقاء التعاون بين الشمال والجنوب، وحماية السوق الموحدة للاتحاد الاوروبي وموقع ايرلندا فيها".

كما أوضح البيان أن يونكر سيلتقي رئيس الحكومة الايرلندية ليو فارادكار "وسيستمع باهتمام الى وجهة نظره".

Advertisements

من جهته من المقرر أن يتشاور مفاوض الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه مع البرلمان الاوروبي وممثلي الدول الاعضاء في خطة جونسون الجديدة.

وقال البيان أيضا إن "إجتماعات بين فريقي الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة للتفاوض ستجري في بروكسل خلال الايام القليلة المقبلة".

كما وصل ديفيد فروست مستشار بوريس جونسون الى بروكسل الاربعاء حيث عقد اجتماع عمل مع معاونين لبارنييه.

وأكد مفاوض الاتحاد الاوروبي في شأن بريكست ميشال بارنييه الاربعاء ان "عملا كثيرا لا يزال ينبغي القيام به" بعد اطلاعه على آخر اقتراح طرحه جونسون للسماح بخروج لندن من الاتحاد الاوروبي في ظل اتفاق في 31 أكتوبر.

وصرح بارنييه للصحافيين قبيل اجتماع مع قادة الكتل السياسية في البرلمان الاوروبي "هناك تقدم، ولكن بصراحة، هناك عمل كثير لا يزال ينبغي القيام به".

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إثر اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أن الاقتراح الذي أرسله الأخير الى بروكسل "لا يزال يتضمن نقاطا إشكالية عدة".