إيران توافق على منح الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب









اسماء السيد - طهران: بات بامكان الايرانيات المتزوجات أجانب منح جنسيتهن لاطفالهن، وذلك بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور الاربعاء على قانون بهذا الشأن، بحسب وكالة اسنا شبه الرسمية.

وتم صوغ القانون على قياس ايرانيات متزوجات من مهاجرين أفغان.

واعتبر هذا القانون تقدما كبيرا خصوصا بالنسبة الى الاف الاطفال المولودين لآباء أفغان لم يكن بامكانهم التمتع بالحقوق الاجتماعية التي تمنح لاطفال ايرانيين.

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وتتمثل مهمة مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه محافظون متشددون، في التثبت من ان القوانين التي يصوت عليها البرلمان تتطابق مع الدستور الايراني والشريعة الاسلامية.

وكان المجلس رفض مرتين في يونيو وHغسطس هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بأغلبية عريضة، وذلك بداعي "الامن" القومي ما أجبر النواب على اعادة النظر في مشروع القانون.

وبحسب الصحافة الايرانية فان القانون الجديد الذي سيطبق بأثر رجعي، لا ينص على منح تلقائي للجنسية من جانب الأم، ويتعين عليها تقديم طلب في هذا الصدد قبل ان يبلغ ابنها سن 18 عاما.

ويعيش في ايران نحو ثلاثة ملايين أفغاني، بحسب ارقام رسمية، وتزوج عدد كبير منهم ايرانيات.

