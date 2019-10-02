شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر حيثيات قرار "الأعلى للإعلام" بإيقاف ترخيص مزاولة نشاط البث لقنوات بانوراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إيقاف ترخيص مزاولة نشاط البث الفضائي لقنوات بانوراما الفضائية المملوكة لشركة بانوراما للإنتاج الاعلامي، لمدة ستة أشهر بناء علي توصية لجنة الشكاوي بالمجلس باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحايل هذه القنوات بالتلاعب في نقل البث عبر الترددات المخصصة لها عبر قمرين صناعيين.

وأضاف المجلس فى بيان له،أن القناة قامت بالقرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين وعرض هذه المواد عبر ترددات خاصة بها بقمر صناعي خارج الجمهورية ودمجها مع الترددات الخاصة بها علي القمر الصناعي نايل سات مع قيامها بتغيير شكل شعارها باستمرار للتحايل بأن هذه القنوات ليست هي القنوات المقرصنة،ومخالفة المعايير والأكواد.

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وتابع، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخالفة جسيمة إعمالا لنص المادة السادسة من لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ".