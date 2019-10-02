شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بوضع حد للتقديرات الجزافية فى فواتير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن اعتماد برنامج القراة الموحدة والشحن الموحد من قبل وزارة الكهرباء والتوسع في تطبيقه، سينهى عصر تسجيل قراءات وأهمية اعتمادًا على مبدأ متوسط الاستهلاك، ويجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية، إضافة إلى توفير أعلى معدلات الدقة، والتدخل البشرى لن يكون موجودا.

وأضاف النائب أن التوسع فى العدادات الحديثة سيساهم فى حل المشكلة، لانها تعرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقى، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده والتحكم فى قيمة الاستهلاك.