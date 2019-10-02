“فوضى” في البيت الأبيض.. والسبب فأر! – فيديو

عاش صحافيون، أمس الثلاثاء، واقعة غريبة في البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء انتظارهم انطلاق مؤتمر صحفي، إذ سقط فأر من السقف على أحد المراسلين، ما خلق حالة من الصراخ، والهلع .

وسقط الفأر على مراسل “إن بي سي” في البيت الأبيض، فحاول بعض من الصحافيين، والمصورين ملاحقته، قبل أن يكشفوا ما حصل معهم عبر حساباتهم في “تويتر”، لينتشر الخبر بسرعة على مواقع التواصل، نظرا إلى طرافة الواقعة.

وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد صرح، قبل أكثر من عامين، أن البيت الأبيض “مكب حقيقي”، في إشارة لوجود حشرات، والقوارض بداخله، على الرغم من أن عملية محاربتها تتم بشكل أسبوعي.