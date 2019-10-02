دوري أبطال آسيا.. أوراوا الياباني يهزم غوانغزو الصيني ويقترب من النهائي

تغلب فريق أواراوا ريد دياموندز الياباني، اليوم الأربعاء، بهدفين دون مقابل، على ضيفه غوانغزو إيفرغراند الصيني، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا.
وتمكن صاحب الأرض من إنهاء الجولة الأولى من المباراة، متقدما بهدف نظيف، أحرزه اللاعب فابربسيو بعد مرور 19 دقيقة على ضربة البداية.
ونجح أوراوا في مضاعفة الحصة، خلال الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 75، عن طريق اللاعب تاكاهيرو سكيني، منهيا المباراة، التي احتضنها ملعب “سايتاما”، بفوز فريقه بهدفين للاشيء.
وتقام مواجهة الإياب، في 23 من الشهر الجاري، على أرضية ملعب “تيانهي”، إذ يكفي أوراوا التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدفين، شريطة تسجيله هدفا، لبلوغ المباراة النهائية.
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