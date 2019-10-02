كأس العرش.. الدفاع الجديدي يُسقط الجيش الملكي بالقنيطرة وينهي مغامرته في الكأس الفضية

ضمن فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة لقدم تواجده في ربع نهائي كأس العرش، وذلك بعد فوزه، على مضيفه الجيش الملكي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر اليوم الأربعاء، بالملعب البلدي لمدينة القنيطرة، برسم ربع نهائي الكأس الفضية.

ودخل الفريق الدكالي الزائر بشكل قوي، وكان هو الطرف الأقوى على رقعة الملعب، مع بداية اللقاء، وهو الأمر الذي تم ترجمته لهدف التقدم في الدقيقة 23 بوسطة اللاعب التنزاني المتألق، سايمون مسوفا، وهو الهدف الذي صمد إلى غاية نهاية النصف الأول من اللقاء.

الجولة الثانية، عرفت مسارا واحدا للكرة وهو اتجاه الحارس محمد اليوسفي، حارس مرمى الفريق الدكالي، غير أنها لم تلج شباكه، ولم تكلل محاولات الفريق العسكري بالنجاح.

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وأجرى عبد الرحيم طاليب، مدرب الجيش، تغييرات في آخر أنفاس اللقاء، من أجل منح ديناميكية إضافية للخط الأمامي، وهو ما حققه فعلا، لكنه فشل في تغيير النتيجة، وتحويل الفرص إلى هدف التعديل.

لتنتهي المباراة بانتصار الفريق الأخضر، الذي بلغ ربع نهائي كأس العرش، ويؤكد عزمه على المنافسة على اللقب، بينما توقفت مغامرة الفريق الرباطي في هذا الدور.