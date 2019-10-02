جريمة اغتصاب بشعة تهز كلميم.. احتجاز واغتصاب طفل لا يتجاوز عمره 11 سنة – التفاصيل

اهتز دوار “تكانت”، ضواحي كلميم، على وقع جريمة اغتصاب بشعة، راح ضحيتها طفل لا يتجاوز عمره 11 سنة، والمتهم فيها بائع أقراص مدمجة، ينحدر من الدوار نفسه.

وحسب مصادر مقربة من الضحية، فإن الطفل تعرض قبل أيام، إلى احتجاز، وتعنيف، واغتصاب من طرف المتهم، وهو شاب في عقده الثاني.

وأوضحت المصادر ذاتها أن والدة الطفل لاحظت بكون طفلها لا يستطيع الحركة من جراء الضرب المبرح، الذي تعرض له من طرف المعني بالأمر.

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وأوردت المصادر ذاتها أنه تم نقل الطفل إلى الطبيب، الذي أكد أن الضحية تعرض إلى الاغتصاب، والعنف الجسدي.

وبعد شكاية تقدمت بها أسرة الضحية، لدى السلطات المختصة، أمر وكيل العام في محكمة الاستئناف في أكادير باعتقال المتهم، الذي سرعان ما اعترف بالمنسوب إليه.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المتهم سيتقدم، اليوم الأربعاء، أمام الوكيل العام في محكمة الاستئناف في أكادير، وهو في حالة اعتقال.