تشييع غاضب لجثماني ضحيتي جريمة القتل في مجد الكروم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شيّع الآلاف من أهالي بلدة مجد الكروم والمنطقة، جثماني ضحيتي جريمة القتل المزدوجة، أحمد وخليل سامي مناع، مساء اليوم الأربعاء.
وانطلق موكب الجنازة من منزل عائلة الضحيتين، ليمر بجانب مركز الشرطة حيث أطلق المشيعون صرخة غضب أمام عناصر الشرطة بسبب تقاعسهم في محاربة العنف والجريمة.
وقصد المشيعون المرور من أمام مركز الشرطة في قرية مجد الكروم، في تظاهرة غاضبة احتجاجا على تقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة ولجم العنف ومصادرة السلاح غير القانوني.
وواصل الآلاف مراسم التشييع سيرا على الأقدام نحو شارع 85، حيث جرى إغلاقه أمام حركة السير، وصولا إلى مقبرة "الشهداء" حيث ووري جثماني الضحيتين الثرى.
وأقر المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم تنظيم مظاهرة احتجاجية غدا، الخميس، على أن تنطلق عند الساعة الرابعة والنصف عصرا من المفرق الغربي وصولا إلى المفرق الشرقي للبلدة.
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