بيت لحم: مستوطن يدهس طفلة فلسطينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دهس مستوطن إسرائيلي، طفلة فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، قرب مفترق الفرديس شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد شهود عيان أنه تم نقل الطفلة خديجة مراد تنوح (10 سنوات) لإحدى مستشفيات القدس المحتلة، بعد إصابتها بحادث الدهس.
وذكر الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، منعت طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم العلاج للطفلة ونقلها.
ويتعرّض فلسطينيون بين الحين والآخر، لحوادث دهس "متعمدة" في الطرق الخارجية للمدن الفلسطينية، والتي يسلكها مستوطنون إسرائيليون، حسب مسؤولين فلسطينيين ومنظمات حقوقية.
وعلى صعيد آخر، أصيب مساء اليوم، ثمانية مواطنين، في حادث سير وقع على مدخل قرية مراح رباح جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مصدر في جمعية الهلال الأحمر في بيت لحم، بأن الطواقم الطبية تحركت إلى مكان الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية، ونقلت إلى مستشفيات في بيت لحم والخليل، ثماني إصابات بحالة متوسطة.
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