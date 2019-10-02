كفر قاسم: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابة (26 عاما)، بجروح قدّرت بين المتوسطة والطفيفة، في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة كفر قاسم.

وفي التفاصيل جاء أن مجهولًا أطلق النار على امرأة خلال تواجدها داخل محل تجاري، وأصابها في ساقها اليسرى.

وعلم أن المصابة نقلت إلى عيادة محلية، ومن هناك إلى مستشفى بيلنسون لاستكمال العلاج.

وتضرب الجريمة في البلدات والمدن العربية في البلاد، حيث شهد يوم أمس، الثلاثاء، جريمة قتل مزدوجة في قرية مجد الكروم، وجرائم منفصلة في دير حنا والناصرة وباقة الغربية وغيرها من البلدات العربية، ما دفع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى الإعلان عن الإضراب العام والشامل، غدا الخميس.

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ويشمل الإضراب المدارس والروضات والبساتين والمحلات التجارية والمرافق العامة. كما قررت "المتابعة" تنظيم مظاهرة قُطرية في مجد الكروم غدا الخميس الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، وذلك في محاولة لمناهضة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 71، بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

ويعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء آفة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.

وأضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، إذ ساهم عجز الشرطة عن فك رموز غالبية جرائم القتل بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل وتوثق بالبلاد من نصيب البلدات العربية.