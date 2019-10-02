شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوات الأمن العراقية تغلق منافذ المنطقة الخضراء بعد اتساع رقعة المظاهرات والان مع التفاصيل

قالت مصادر إعلامية إن القوات العراقية أقدمت على إغلاق جميع منافذ المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بعد اتساع رقعة المظاهرات.

وذكرت المصادر أن الحكومة أعلنت إغلاق المنطقة التي تضم عددا من السفارات الغربية حتى إشعار آخر.

واليوم جَّه وزير الدفاع العراقي بإدخال جميع القطاعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ما وصف بـ"فساد الحكومة".

Advertisements

واليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019، دارت اشتباكات بالأسلحة في مدينة الناصرية جنوب العراق بين المحتجين وقوات الأمن.

وأطلقت القوات الحكومية النار لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن التي شهدت تظاهرات.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الوجود الإيراني في العراق، من قبيل "العراق حرة، وإيران برا".

وقتل وأصيب العشرات من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في العراق يوم أمس الأول.

وكانت وزارة الدفاع اتهمت مندسين بمحاولة حرف المظاهرات عن طابعها السلمي.