شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقدين لتوريد وتركيب مضخات بالطاقة الشمسية لمشاريع مياه بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

وقعت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بحضرموت الوادي والصحراء اليوم عقدي اتفاق مع شركة الوادي للطاقة الشمسية ومؤسسة اليسر للاستيراد لتوريد وتركيب مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية لمشاريع مياه موشح بشبام ، والدقم بسيئون ، وباعلال بتريم بحضرموت الوادي والصحراء . وتتضمن الاتفاقيتين التي بلغت كلفتهما الإجمالية 123 ألف و086 دولار أمريكي بتمويل من منظمة اليونيسيف ، توريد ونقل وتركيب وتشغيل وحدة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية وملحقاتها الموضحة في الكشف التعاقدي ، بحسب المواصفات الموضحة في وثائق الممارسة رقم (2) لسنة 2019م التي تم الإرساء بموجبها. Advertisements وأوضحت الاتفاقيتين بأن مدة التوريد والتركيب خمسة وسبعون يوما من تاريخ تسليم العقد . وقع الاتفاقيتين التي عمدهما وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ،عن جانب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بحضرموت الوادي والصحراء مدير عام الفرع المهندس حسام غيثان وعن جانب شركة الوادي للطاقة الشمسية الدكتور عمر فريجان ، وعن جانب مؤسسة اليسر للاستيراد مبارك سعيد بن سعد.

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