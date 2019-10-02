شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. قصف مدفعي متبادل بين الجيش والمليشيا في حرض والان مع التفاصيل

شهدت جبهة حرض في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، تبادلا للقصف المدفعي بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثي. وقالت مصادر ميدانية إن الطرفين تبادلا القصف المدفعي اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019. وأضافت المصادر أن القصف المتبادل بين القوات الشرعية والمليشيا استمر لساعات. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف من الطرفين. Advertisements ويوم أمس قصفت المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربية بقيادة المملكة العربية السعودية مواقع وتجمعات للمليشيا في المديرية الحدودية. وتشهد المديرية، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ممثلة بالمنطقة العسكرية الخامسة، وبين مليشيا الحوثي الانقلابية. وتحاول القوات الحكومية السيطرة على مركز المديرية بعد السيطرة على مساحات شاسعة فيها خلال مواجهات الأسابيع الماضية. وتسيطر القوات الشرعية على مديرية ميدي الساحلية وعلى أجزاء من مديريات حرض وحيران وعبس ومستبأ.

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