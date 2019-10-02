شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقر تسعيرة جديدة للبترول في صنعاء والان مع التفاصيل

قالت مصادر إن شركة النفط في صنعاء التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي تنوي رفع سعر المشتقات النفطية.

وذكرت مصادر في شركة النفط ان المليشيات تعد الان للاعلان عن التسعيرة الجديدة بشكل رسمي، حيث حددت سعر الدبة البترول " 20 لتر" بـ 9000 ريال بينما رفعت سعر الدبة الديزل الى 9500 ريالآآآ والزام جميع المحطات بالتسعيرة الجديدة.

وتحاول مليشيا الحوثي بشكل دائم افتعال الازمات في المشتقات النفطية والغاز المنزلي بين حين واخر بغرض رفع الاسعار وتنشيط السوق السوداء لتحقيق ارباح مادية على حساب معاناة المواطنيين.

وتسيطر قيادة المليشيا كالناطق بسم الجماعة محمد عبدالسلام وغيرة من القيادات الحوثية على تجارة الوقود في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية منذ ان نفذت الانقلاب على الشرعية في اواخر عام 2014