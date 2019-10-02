متظاهرون يحرقون 'اطارات' امام مبنى الحكومة المحلية في البصرة

احرق متظاهرون، مساء الاربعاء، اطارات امام مبنى الحكومة المحلية في البصرة.
وقال مراسل السومرية في المحافظة، أن المتظاهرين قاموا، مساء اليوم، بحرق الاطارات امام مبنى الحكومة المحلية في البصرة.
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.
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