القوات الامنية تفجر سيارة مفخخة تحت السيطرة قرب مركز شرطة هيت

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت، اليوم، من تفجير سيارة مفخخة تحت السيطرة قرب مركز شرطة هيت غربي الانبار".

وأضاف أن "القوات الأمنية انتشرت قرب مكان السيارة المفخخة تحسياً من وجود سيارات أخرى".

