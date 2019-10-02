وزير الدفاع يقرر ادخال كافة القطاعات في إنذار

قرر وزير الدفاع نجاح الشمري، الاربعاء، ادخال كافة القطاعات بالإنذار للحفاظ على على سيادة الدولة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الدفاع امر بادخال كافة القطاعات بالإنذار للحفاظ على على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية، وأكد على ضرورة حفظ النفس".

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.