ادارة مطار بغداد تؤكد استمرار الحركة الجوية

أكدت ادارة مطار بغداد الدولي، الاربعاء، استمرار الحركة الجوية فيه، نافية وجود أي تغيير او توقف في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة في المطار.
وقالت ادارة المطار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نوضح للرأي العام عن استمرار الحركة الجوية فيه ولا يوجد أي تغيير او توقف في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة في المطار، لذا تفند جميع الأخبار غير الصحيحة"، مؤكدة "على سير العمل وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ICAO".
وأكدت الادارة، "على أهمية الأعتماد على الاخبار من مصادرها الموثوقة، وأن بوابات المطار مفتوحة على مدار 24 ساعة لأستقبال المسافرين بغية سفرهم وان نشاطاتها وأعمالها التي تقوم بها تسيير بُخطى ثابتة وواثقة لخدمة أبناء هذا البلد العزيز".
وأكدت الادارة، "على أهمية الأعتماد على الاخبار من مصادرها الموثوقة، وأن بوابات المطار مفتوحة على مدار 24 ساعة لأستقبال المسافرين بغية سفرهم وان نشاطاتها وأعمالها التي تقوم بها تسيير بُخطى ثابتة وواثقة لخدمة أبناء هذا البلد العزيز".
ونشرت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بقيام المتظاهرين باغلاق بوابات مطار بغداد الدولي لمنع المسؤولين من السفر الى خارج البلاد، بحسب تلك الصفحات.
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