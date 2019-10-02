الصدر يعلن رفضه التعدي على المتظاهرين العزل

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، رفضه التعدي على المتظاهرين.
وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليه الخليج 365، :"أننا لا نريد ولا نرى من المصلحة تحول التظاهرات الشعبية الى تظاهرات (تيارية) والا لأمرنا ثوار الاصلاح بالتظاهر معهم، ولكننا نريد الحفاظ على شعبيتها تماماً".
وطالب بـ "سلمية التظاهرات، ولو باسنادها باعتصامات سلمية أو اضراب عام يشترك به الشعب كافة"، معبراً عن رفضه "التعدي على المتظاهرين العزل الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ولا عنفاً".
وطالب بـ "سلمية التظاهرات، ولو باسنادها باعتصامات سلمية أو اضراب عام يشترك به الشعب كافة"، معبراً عن رفضه "التعدي على المتظاهرين العزل الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ولا عنفاً".
وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم أمس الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الامنية.
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