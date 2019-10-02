متظاهرون يدخلون الى مبنى مجلس النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، الأربعاء، بدخول المتظاهرين إلى مبنى مجلس المحافظة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين في محافظة النجف دخلوا، مساء اليوم، إلى مبنى مجلس المحافظة".
وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم أمس الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الامنية.
وأضاف أن "المتظاهرين انسحبوا بعد احتراق جزء من المبنى".
وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم أمس الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الامنية.
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