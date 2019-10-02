متظاهرون يدخلون الى مبنى مجلس النجف

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين في محافظة النجف دخلوا، مساء اليوم، إلى مبنى مجلس المحافظة".

وأضاف أن "المتظاهرين انسحبوا بعد احتراق جزء من المبنى".

وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم أمس الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الامنية.

