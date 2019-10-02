حرق مكتب نائب في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اشخاصا احرقوا، مساء اليوم، مكتب النائب عن منظمة بدر رزاق محيبس".

وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم أمس الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الامنية.