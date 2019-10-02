بغداد تعيد إغلاق المنطقة الخضراء المحصنة جراء الاحتجاجات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت السلطات العراقية، الأربعاء، إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقار حكومية والسفارة الأمريكية. وانتشرت المدرعات العسكرية وعناصر أمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، بحسب المصدر نفسه.

ويتخذ المتظاهرون في بغداد من ساحة التحرير نقطة انطلاق لمظاهراتهم، والتي لا يفصلها عن المنطقة الخضراء سوى جسر لعبور نهر دجلة. وأعيد في يونيو/حزيران الماضي، فتح المنطقة الخضراء فيما تتواصل المظاهرات في محيطها، بحسب ما قال مصدر حكومي.

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