متظاهرو النجف يسيطرون على المدينة وإحراق مقري حزبي المالكي والحكيم

أكدت مصادر أمنية عراقية، الأربعاء، أن المتظاهرين فرضوا سيطرة شبه كاملة على مدينة النجف، جنوب غربي البلاد.

وقال الملازم صفاء الحسيني الضابط بقيادة شرطة النجف لـ"العين الإخبارية"، إن "المتظاهرين أضرموا النار في مقري حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي وتيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم".





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وأضاف أن "المتظاهرين يتوجهون حاليا باتجاه مطار النجف بعد أن فرضوا سيطرة شبه كاملة على المدينة".

وكانت العديد من مدن العراق شهدت مظاهرات انطلقت الثلاثاء ولا تزال متواصلة، للمطالبة بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف ودعوات أممية للتهدئة.

ورفع المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية شعارات تطالب إيران ومليشياتها بالخروج من العراق، وبينها: "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".

و اقتحم متظاهرون عراقيون مباني عدة محافظات بينها ميسان وذي قار وبابل وأضرموا فيها النيران، وسط هتافات ضد إيران وتدخلاتها في البلاد.