9 قتلى خلال احتجاجات العراق بينهم شرطي

جانب من المظاهرات التي اندلعت في العراق

أكد مسؤولون عراقيون، الأربعاء، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت بعدد من محافظات البلاد بلغ 9 بينهم شرطي.

وقال الدكتور ثامر خليل، الطبيب بالمديرية العامة لصحة محافظة ذي قار لـ"العين الإخبارية" إن "٤ قتلوا وأصيب أكثر من ٧٠ آخرين إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحي مليشيات بدر وقوات الأمن بمدينة الناصرية".

وأكد عبدالحسين الجابري، مدير عام دائرة الصحة في محافظة ذي قار أن "شرطيا كان بين القتلى"، ما يرفع حصيلة القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية لـ9 قتلى.

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وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وسائل إعلام إن قوات مكافحة الإرهاب انتشرت في محافظة الناصرية جنوبي العراق، بعد فقدان الشرطة السيطرة على الاحتجاجات.



ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر من الشرطة العراقية أن اشتباكات بالأسلحة في مدينة الناصرية بجنوب العراق جرت بين المحتجين وقوات الأمن.

وشهدت مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية مظاهرات شعبية واسعة، طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح والخدمات الرئيسية، ونددوا بالتدخلات الإيرانية في بلادهم.

وفرضت السلطات العراقية، الأربعاء، حظر التجوال في محافظة ذي قار.