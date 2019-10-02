انت الان تتابع ترامب يهاجم "هراء" الديموقراطيين ويتهمهم بتضييع الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب اتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب المهدد باجراءات عزل باشرها الديموقراطيون في الكونغرس، الاربعاء خصومه السياسيين بتضييع الوقت، واصفا ما يقومون به بانه "هراء". وكتب ترامب على تويتر أن "على الديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئا ان يركزوا على بلادنا بدل تضييع وقت وطاقة الجميع على هراء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهاجم "هراء" الديموقراطيين ويتهمهم بتضييع الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.