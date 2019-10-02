انت الان تتابع ميركل بعد توقيع "صيغة شتاينماير": من السابق لأوانه رفع العقوبات عن روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن موافقة أطراف مجموعة الاتصال حول التسوية الأوكرانية على "صيغة شتاينماير" يمثل "تقدما" لكنه لا يتيح رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت ميركل للصحفيين اليوم الأربعاء: "أحرزنا تقدما في المسار الأوكراني، ولكن يجب اتخاذ الكثير من الخطوات اللاحقة. وهذا (توقيع الصيغة) لا يعني أنه من الممكن رفع العقوبات حاليا، ولكن ظهرت مقدمات لذلك، وقد أكدت جميع الأطراف المعنية اليوم أنه بات من الممكن عقد اجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات" في إطار "رباعية النورماندي"، أي روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

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ووقعت أمس الثلاثاء الأطراف المشاركة في مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وهي موسكو وكييف وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان ذاتيا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على الاتفاق المبني على "صيغة شتاينماير"، خلال اجتماع للمجموعة في عاصمة بيلاروس، مينسك.

وتحدد "صيغة شتاينماير" آلية تثبيت الوضع الخاص لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تقعان عمليا خارج سيطرة السلطات في كييف، والمتمثل في حكم ذاتي.