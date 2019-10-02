الان تتابع قتلى و جرحى في تحطم طائرة أمريكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أكدت وسائل إعلام أمريكية،اليوم، تحطمت طائرة عسكرية عتيقة تخص الحرب العالمية الثانية أثناء محاولتها الهبوط في مطار برادلي الدولي في ولاية كونيتيكت الأمريكية، مما أسفر عن اشتعال حريق ضخم وضحايا حتى الآن..
وأكد المصادر مقتل شخصين وإصابة أكثر من 13 شخصاً بحسب وسائل الإعلام المحلية
وقالت وسائل إعلام إن الطائرة التي تبلغ من العمر 75 عاماً لم تكن تحت قيادة عسكرية عند تحطمها بل مدنية .. وتم إغلاق مطار برادلي الدولي حتى إشعار آخر
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