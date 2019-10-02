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الان تتابع 20 سفينة محملة بنحو مليون طن من الحبوب عالقة خارج موانئ إيران والان مع التفاصيل
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وكالات - الخليج 365
علقت 20 سفينة محملة بنحو مليون طن من الحبوب خارج موانئ إيران، بسبب أزمة مدفوعات أوجدتها العقوبات الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
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