الان تتابع 20 سفينة محملة بنحو مليون طن من الحبوب عالقة خارج موانئ إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 48 دقيقة - 8:38 م, 2 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 وكالات - الخليج 365 علقت 20 سفينة محملة بنحو مليون طن من الحبوب خارج موانئ إيران، بسبب أزمة مدفوعات أوجدتها العقوبات الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

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