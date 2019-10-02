الان تتابع ترامب: مكالمتي مع رئيس أوكرانيا عادية ومحاولات عزلي بدأت منذ انتخابي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحاولات لعزلي من منصبي بدأت منذ انتخابي وليس الآن. وأضاف أن المكالمة الهاتفية التي أجريتها مع الرئيس الأوكراني كانت عادية. وطالب بالكشف عن هوية المُبلغ عن مكالمته الهاتفية مع نظيري الأوكراني.

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