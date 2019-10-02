الان تتابع “الخارجية اليمنية” تُدين عرقلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عمل المنظمات الدولية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
دانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم، استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عرقلة عمل المنظمات الدولية العاملة في العاصمة صنعاء.
وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، إن طرد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسحب تصريح سفره وإرغامه على مغادرة صنعاء، يثبت للعالم الدور الذي تقوم به الميليشيات الحوثية لإضعاف عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن من خلال إرهاب موظفي هذه المنظمات وممارسة الضغوطات عليهم، في ظل سكوت وصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة”.
ودعا البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للوقوف بحزم وإدانة هذه الممارسات والانتهاكات التي تهدف إلى عرقلة وتخويف وإرهاب العاملين الدوليين في صنعاء وفي المناطق التي ما تزال ترزح تحت وطأة هذه الميليشيات الإرهابية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم المساس بأمان وسلامة وحيادية موظفي المنظمات الدولية في اليمن.
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