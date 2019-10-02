تطورات متسارعة لتظاهرات العراق: قطع النت وطريق مطار بغداد وارتفاع عدد القتلى

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

تظاهرات العراق

كتب متابعات_الخليج 365

شهدت المظاهرات في مدن العراق اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019 تطورات متسارعة.



وقالت وسائل إعلام إن الحكومة أقدمت على قطع الانترنت في عموم محافظات العراق.

إلى ذلك، قطع المتظاهرون الطريق إلى مطار بغداد الدولي، في ثاني أيام التظاهرات المحتجة على الفساد.

وارتفع عدد قتلى التظاهرات إلى 9 اليوم، إضافة إلى عشرات المصابين.

إلى ذلك أكدت مصادر أن القوات العراقية أقدمت على إغلاق جميع منافذ المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بعد اتساع رقعة المظاهرات.

وذكرت المصادر أن الحكومة أعلنت إغلاق المنطقة التي تضم عددا من السفارات الغربية حتى إشعار آخر.

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واليوم جَّه وزير الدفاع العراقي بإدخال جميع القطاعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ما وصف بـ"فساد الحكومة".

واليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019، دارت اشتباكات بالأسلحة في مدينة الناصرية جنوب العراق بين المحتجين وقوات الأمن.

وأطلقت القوات الحكومية النار لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن التي شهدت تظاهرات.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الوجود الإيراني في العراق، من قبيل "العراق حرة، وإيران برا".

وقتل وأصيب العشرات من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في العراق يوم أمس الأول.

وكانت وزارة الدفاع اتهمت مندسين بمحاولة حرف المظاهرات عن طابعها السلمي.