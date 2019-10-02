شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 7 قتلى بينهم شرطي خلال 24 ساعة من الاحتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الناصرية) قتل متظاهر وشرطي مساء اليوم (الأربعاء) في مدينة الناصرية التي تبعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة العراقية بغداد، ما يرفع حصيلة الاحتجاجات خلال 24 ساعة إلى سبعة قتلى، بحسب ما أفاد مسؤول محلي. وأشار عبد الحسين الجابري، مدير عام دائرة الصحة في محافظة ذي قار وكبرى مدنها الناصرية، إلى أن الرجلين قتلا مساء اليوم بالرصاص، من دون أن يتمكن من تحديد مصدر النيران.

قتل متظاهر وشرطي مساء اليوم (الأربعاء) في مدينة الناصرية التي تبعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة العراقية بغداد، ما يرفع حصيلة الاحتجاجات خلال 24 ساعة إلى سبعة قتلى، بحسب ما أفاد مسؤول محلي. وأشار عبد الحسين الجابري، مدير عام دائرة الصحة في محافظة ذي قار وكبرى مدنها الناصرية، إلى أن الرجلين قتلا مساء اليوم بالرصاص، من دون أن يتمكن من تحديد مصدر النيران.

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