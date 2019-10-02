بوليسي: خيار ضرب إيران مطروح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبدو أن نهج الضغط الأقصى الذي تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إيران على تعديل سلوكها في الشرق الأوسط لا يحقق الأهداف المنتظرة، في ظل تواصل حوادث الإرهاب من النظام القمعي الذي يقف وراء كل أزمات المنطقة.

ويقول تقرير حديث صادر عن مجلة فورين بوليسي، إنه على الرغم من تأكيدات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من الواضح بشكل متزايد، فإن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين لديهم مخاوف حول استغلال إيران للجهات الفاعلة غير الحكومية، وبالتالي تخطط لإجبار طهران على التخلي عن الركائز الثلاث «برنامجها النووي، برنامجها الصاروخي، وكلائها».

ويؤكد التقرير أن ترك إيران بلا ردع سيدفعها إلى التمادي في عدوانها واعتداءاتها بالمنطقة، وسيقوض المصداقية الأمريكية، وسيصبح الأمر شبيها بمطالبة كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية بضمانات محدودة فقط من الأطراف الأخرى، لن تتنازل أي دولة عما تعده وسيلة للبقاء على قيد الحياة من أجل فوائد اقتصادية بحتة.

الجهات الفاعلة

توفر الجهات الفاعلة غير الحكومية لإيران فوائد رادعة، بالإضافة إلى نفوذها الإقليمي من خلال تهديد المصالح الأمريكية والشركاء في المنطقة.

فكلما تعرضت إيران للتهديد والضغط ، زادت مضاعفة جهودها الرادعة نظرا لضعفها النسبي، فسوف تعتمد بالضرورة على الجهات الفاعلة غير الحكومية، الوكلاء أرخص من الصواريخ أو الأسلحة النووية ويمكن تجميعها على الفور تقريبا.

علاوة على ذلك، فإن النطاق الجغرافي للجهات الفاعلة غير الحكومية يعقد الأمور إلى حد كبير بالنسبة للولايات المتحدة وشركائها أثناء سعيهم للرد، ومع تصاعد الضغوط المالية، ستعتمد إيران بشكل متزايد على الجهات الفاعلة غير الحكومية وغيرها من التكتيكات العدوانية لردع التهديدات المتصاعدة، ومن هذا المنطلق بات منطق طهران واضحا: إذا كانت الموارد المالية للبلاد في تراجع، فعليها أن تعمل عاجلا وليس آجلا ومن خلال أكثر وسائل الوصول إليها وأقلها تكلفة.

الاستراتيجيات البديلة

هناك استراتيجية بديلة لتهديدات واشنطن وتكتيكات الضغط، فالإطار الإقليمي الشامل لتحديد الأسلحة الذي يقدم أكثر من الحوافز الاقتصادية من خلال توفير المزايا والحوافز الأمنية يمكن أن يكون أكثر الأساليب فاعلية في السماح لإيران بإعادة بناء قدراتها العسكرية التقليدية تدريجيا، وخاصة سلاحها الجوي، الذي كان أحد أكثرها تطورا قبل ثورة 1979.

لقد كانت إيران حريصة على تحديثها لتكون على قدم المساواة مع منافسيها الإقليميين، وقد تسعى للحصول على فرصة للقيام بذلك مقابل قيود على برنامجها الصاروخي، مثل منع إيران من تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات، وكبح استخدام الوكلاء، ونتيجة لذلك ستعتمد إيران بدرجة أقل على تكتيكات الحرب غير المتماثلة عن طريق زيادة مكانتها الأمنية وقوتها الإقليمية، ولكن بطريقة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل ملحوظ.

وجهة نظر الطرفين

من وجهة نظر إيران، يبدو استخدام الجهات الفاعلة غير الحكومية غير مستدام على المدى الطويل، فالدول التي يزدهر فيها الوكلاء مثل العراق وسوريا ولبنان لن تكون دائما أرضا خصبة لوجود إيران المتزايد كما هي اليوم.

ومن شأن القدرات العسكرية التقليدية أن تضمن بشكل أفضل القوة والردع التي تسعى إيران إلى تحقيقها، خاصة إذا لم يكن عليها أن تواجه تهديدا وشيكا من قوة عظمى لها وجود قوي مع قوات وقواعد في جميع أنحاء إيران.

ومن وجهة نظر واشنطن، قد يبدو تعزيز القدرات العسكرية التقليدية لطهران، يمثل تهديدا أكبر للاعبين الآخرين في المنطقة، بما في ذلك القوى الخارجية، لكن المفاضلة بين القدرات التقليدية والجهات الفاعلة من غير الدول هي تلك التي ينبغي على جيران إيران وخصومها أخذها بعين الاعتبار.

أكبر التحديات الأمنية

أدى دعم إيران للجهات الفاعلة غير الحكومية إلى خلق بعض أكبر التحديات الأمنية في المنطقة، التي فرضها حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، وعدة ميليشيات في العراق، حيث إن الطبيعة العالية التأثير والتكلفة المنخفضة لوكلاء إيران تجعلهم يهددون بشكل خاص الدول الأخرى ويزعزعون استقرار المنطقة كما حدث الشهر الماضي.

علاوة على ذلك، ينطوي إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية على مخاطر أخلاقية خطيرة من عواقب غير مقصودة محتملة كارثية إذا أصبحت مارقة، الواقع الذي يتم تجاهله في كثير من الأحيان في واشنطن هو أن هؤلاء الوكلاء لا يخضعون لحكم طهران. إنهم يعملون كحلفاء أكثر من مرؤوسيهم.

القلق الأكبر

أكبر مصدر قلق للولايات المتحدة هو أن إيران دربت جهات فاعلة إقليمية من غير الدول على الخبرة القتالية البحرية، الأمر الذي يخلق تهديدا في الخليج العربي أكثر صعوبة.

يقدر الخبراء أن تكلفة الحرب مع إيران بالنسبة للولايات المتحدة ستتجاوز إلى حد كبير تكلفة حربها مع العراق؛ يمكن أن تصل التأثيرات المترامية الأطراف لحلفاء إيران من غير الدول في أفغانستان والعراق ولبنان وسوريا واليمن إلى جانب برنامجها الصاروخي فعليا إلى كل دولة في المنطقة، مما يعني أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سوف تتصاعد بسرعة إلى دولة كاملة. تفجير الصراع الإقليمي.

حسابات أمريكا

هناك حافز قوي طويل الأجل للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا للنظر بجدية في الآثار المترتبة على الاستقرار التي يمكن أن تحدثها القدرات التقليدية الإيرانية.

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يمكن للولايات المتحدة أن تنفق تريليونات الدولارات وتواجه تكلفة بشرية مذهلة في الدم واللاجئين، والأهم من ذلك، من المحتمل أن ينجو فيلق الحرس الثوري الإيراني وشبكته من الحلفاء غير الدول المدربين تدريبا مهنيا على حرب العصابات من أي صراع عسكري مع الولايات المتحدة ويواصلون استخدام هذا التدريب، تتضمن هذه الأمثلة وحدها حافزا قويا طويل الأجل للولايات المتحدة وحلفائها للنظر بجدية في تأثيرات الاستقرار التي يمكن أن تكون لها قدرات تقليدية إيرانية أقوى.

بينما يسحب ترمب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان، مع وجود مادي أقل في الشرق الأوسط ، فمن الممكن لواشنطن أن تعود إلى وضعها السابق كوسيط إقليمي، مع دور أقل وضوحا. وهذا من شأنه أن يحول الحسابات الاستراتيجية الإيرانية كذلك، مع إمالة حسابات التكلفة والفائدة لصالح تقليص استخدام الجهات الفاعلة غير الحكومية لتعزيز مصالحها.

خيارات الحرب

في الوقت الحالي، تكثف الولايات المتحدة الضغط والتهديدات العسكرية، وأخذت الصفقة النووية في الانهيار. ردا على ذلك، فإن إيران منخرطة في السعي إلى الردع وبناء النفوذ. من غير المرجح في الوقت الحالي وضع العلاقة على مسار مختلف، لكن الأمر يستحق الاستكشاف.

قد يبدو اتفاق الحد من الأسلحة المصمم لتحويل سياسة إيران من تكتيكات الحرب غير المتماثلة، إلى قدرات عسكرية تقليدية أكثر تعزيزا بعيد المنال بالنظر إلى العقبات التي تعترض تطوير مثل هذا الاتفاق وتنفيذه والتحقق منه، وسوف يتطلب التزاما طويل الأجل من جميع الأطراف المعنية.

على الرغم من أن مثل هذه الصفقة قد تكون صعبة، فمن الأفضل أن يكون البديل هو الاستمرار في ظل الوضع الراهن أو اندلاع الحرب.

العقوبات لا تكفي

الأهداف تتحدث عن سعي إيران للبقاء والقوة، وهو ما ستتبعه أي دولة في موقعها الجغرافي السياسي لإيران، ولتحقيق هذه الأهداف، لجأت طهران إلى تكتيكات الحرب غير المتكافئة لتعويض قواتها العسكرية التقليدية المحدودة والمتقادمة.

ومع ذلك، أصبحت هذه الاستراتيجية سيفا ذا حدين، تشعر الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون عن حق بالتهديد من خلال تكتيكات الحرب الإيرانية غير المتماثلة، والتي بدورها لا تؤدي إلا إلى زيادة التهديد العسكري لإيران، هذه الديناميات تشكل معضلة أمنية كلاسيكية.

والسؤال هو: ماذا بعد عقود من العقوبات والضغط، هل سيؤدي الأمر حقا بالنسبة لإيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة؟ خصوصا أن المؤشرات كلها تقول إن العقوبات وحدها لا تكفي.

التخلي عن وكلاء الشر

وفقا للتقرير، لم ترفض إيران التخفيف من أنشطتها الإقليمية فحسب، بل تابعت هذه الأنشطة بقوة أكبر، وهذا يجعل واشنطن تغضب بشكل متزايد.

والسؤال هو: ماذا بعد عقود من العقوبات والضغط ، هل سيؤدي الأمر حقا بالنسبة لإيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة؟

تتمثل الخطوة الأولى في أن تفهم واشنطن تفكير طهران الاستراتيجي، مما سيسمح لها بصياغة سياسات تحفز إيران على تقليص استخدام وكلاء الشر في المنطقة بدلا من تفاقمه.

ماذا يدور في عقولهم؟

ومن أجل قراءة عميقة لما يدور في عقل صناع القرار داخل نظام الملالي الإرهابي الإيراني، يبدو أن لديهم ثلاثة أهداف استراتيجية:

التصدي للضربات العسكرية من قبل الولايات المتحدة وشركائها

متابعة الهدف الأول والثاني مع الحفاظ على عدم الانحياز والاعتماد على الذات

مواصلة بناء قوة إقليمية

تباين كبير في الإمكانات

كان على إيران التعامل مع هذا التحدي، حيث تكشف المقارنة المباشرة للإنفاق العسكري عن التباين الهائل بين الولايات المتحدة وإيران، ولأن إيران تفتقر إلى الوسائل العادية للردع وإسقاط القوة، فقد طورت استراتيجية غير عادية، ويشمل هذا النهج التحوط النووي للردع على المدى الطويل، وبرنامجا صاروخيا متطورا للدفاع والردع، وتراكم الوكلاء الإقليميين مثل حزب الله لمنحه العمق.

أجلت الصفقة النووية خيار التحوط النووي، الذي بدأ الآن في العودة تدريجيا في الوقت الذي تستجيب فيه إيران للضغوط الأمريكية بالتخلي عن الحدود التي قبلتها بموجب الاتفاق. وستبقى الصواريخ عنصرا أساسيا في موقف الردع الإيراني، على الرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وبعض الشركاء الأوروبيين لفرض قيود. ومع ذلك، لا يمنح أي من هذه البرامج إيران النفوذ الإقليمي الذي تسعى إليه.

توفر الجهات الفاعلة غير الحكومية لإيران فوائد رادعة، بالإضافة إلى نفوذها الإقليمي من خلال تهديد المصالح الأمريكية والشركاء في المنطقة. تكتيكات إيران غير المتماثلة أرخص من الخيارات الأخرى، وهو عامل حاسم بالنسبة للبلاد بالنظر إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على مدى عقود. والأهم من ذلك أن هذه التكتيكات تقدم للقادة الإيرانيين ميزة استراتيجية.

لماذا يلجؤون لوكلاء الشر؟

تعمل الجهات الفاعلة غير الحكومية كرادع، لأن لديها القدرة على إلحاق التكاليف بالقوات والقواعد والمصالح والشركاء في الولايات المتحدة، مما يجعل الصراع العسكري المحتمل أكثر تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة، مما يميل بحساباتها من حيث التكلفة والفائدة نحو ضبط النفس.

وسعت الجهات الفاعلة غير الحكومية نفوذ إيران الإقليمي من خلال السماح لها بالمشاركة في النزاعات الإقليمية في سوريا ولبنان واليمن كلاعب مهم لا يمكن تجاهله.

تسمح لإيران بالمشاركة في مواجهات محدودة خارج حدودها والانخراط في الاستفزازات دون ضرب مباشرة داخل البلاد. الجهات الفاعلة غير الحكومية تزود إيران بالقدرة على الإنكار. بالنسبة لطهران، فقد كانت هذه التكتيكات فعالة حتى الآن أكثر فاعلية بكثير من قدراتها العسكرية التقليدية الأضعف، في الواقع، أصبحت الجهات الفاعلة غير الحكومية أقوى سلاح لإيران.