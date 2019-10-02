الربيعة: السعودية منارة العمل الإنساني في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بروكسل

قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة «إن السعودية دأبت منذ تأسيسها على مد يد العون للفقراء والمحتاجين، فقد أغاثت المنكوبين وأسهمت إسهاما بارزا في التخفيف من آلام المصابين والمعوزين مما جعلها صرحا شامخا ومنارة للعمل الإنساني في العالم، وأكسبها سمعة دولية طيبة بميدان العمل الخيري في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين».

وقدم الربيعة عرضا تعريفيا عن جهود المملكة الإنسانية، خلال حضوره حلقة نقاش بمقر مركز فكر «بوصلة» في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، وعدد من المسؤولين وقيادات العمل الإنساني والمنظمات الدولية والأوروبية الإنسانية.

وأشار أن المملكة منذ عام 1996 قدمت ما يزيد على 92.4 مليار دولار أمريكي لأكثر من 84 دولة حول العالم، وأن المركز منذ تأسيسه عام 2015م نفذ ما يزيد على 1,057 مشروعا في 44 دولة، بالتعاون مع 168 شريكا وبمبالغ تجاوزت 3 مليارات ونصف المليار دولار.