الجبير يكشف 5 لاءات في ملف طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن حديث النظام الإيراني بشأن إرسال المملكة رسائل له هو «أمر غير دقيق».

وكتب الجبير على حسابه على موقع «تويتر»:»ما ذكره متحدث باسم النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق، وما حدث هو أن دولا شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف «كما أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة، ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائما، وبشكل واضح في كل المحافل».

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وكتب الجبير «موقف المملكة أعيده هنا لعلهم يسمعون: أوقفوا دعمكم للإرهاب، وسياسات الفوضى والتدمير، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ الباليستية، تصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب».

وتابع «بشأن ما أشار إليه متحدث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن، فإن المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه».

وتأتي تصريحات الجبير ردا على متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي الذي قال أخيرا إن الرئيس حسن روحاني، تلقى رسالة من الرياض، سلمها له رئيس إحدى الدول (لم يسمه)، ولم يذكر أية تفاصيل بشأن ما تضمنته الرسالة. لكنه علق بأن طهران مستعدة للحوار إذا غيرت الرياض سلوكها في المنطقة.

لاءات المملكة