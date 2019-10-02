10 آلاف انتهاك حوثي و130 قتيلا في الضالع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف التقرير الحقوقي الصادر عن المركز الإعلامي لجبهة محافظة الضالع أن ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران ارتكبت 10,123 انتهاكا بحق المدنيين في محافظة الضالع التي شنت عليها سلسلة هجمات خلال الشهرين السابقين وحتى 30 سبتمبر الماضي.

وأكد أن الميليشيات الإرهابية لم تنجح بتحقيق أهدافها العسكرية، لكنها في المقابل نجحت في تعميق الجراح الإنسانية من خلال انتهاكاتها الممنهجة بحق المدنيين، ووثق فريق الرصد بالمركز تلك الانتهاكات.

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وأشار التقرير إلى أن الميليشيات الحوثية تعمدت كعادتها سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية من ممتلكات عامة أو خاصة ومنشآت خدمية ومؤسسات صحية وتعليمية ومنازل ومزارع ودور عبادة، ورصد التقرير 21 انتهاكا في القطاع التعليمي، منها تدمير 3 مدارس بشكل كلي و6 بشكل جزئي و2 كلية جامعية و2 معهد تقني ومهني، وتحويل 8 مدارس إلى ثكنات عسكرية والاعتداء على سيارة إسعاف و3 مسعفين صحيين. وأوضح أن الميليشيات الحوثية زرعت الألغام الفردية في الطرقات العامة وبالقرب من منازل المواطنين بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل وجرح 18 مدنيا منهم 6 قتلى.

ووثق التقرير مقتل صحفي وإصابة اثنين خلال تغطيتهم للمعارك. ميدانيا سيطرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الجنوبية أمس على مناطق ذابة والقضاة وجبل التنيم في مديرية ماوية، شرق محافظة تعز عقب عملية توغل داخل المديرية المحاذية لمنطقة المسيمير بمحافظة لحج جنوبا. وأكد مصدر محلي أن المقاومة والقوات الحكومية المساندة لها شنت هجوما عنيفا على مسلحين حوثيين خلال محاولتهم التسلل إلى أطراف مديريتي المسمير والأزارق في لحج. وفي جبهة ثرة بمنطقة مكيراس الواقعة بين محافظتي البيضاء وسط اليمن وأبين جنوبا، كما جددت ميليشيات الحوثي قصف مواقع قوات الجيش ووحدات المقاومة الجنوبية في المنطقة.

انتهاكات الحوثيين في الضالع