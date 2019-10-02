عبدالله بن زايد يبحث الأوضاع مع بومبيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت تشارلز أوبراين.
وجرى خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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