تأجيل محاكمة الإرهابي عشماوي شهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر أمس، مد أجل النطق بالحكم على الإرهابي الخطر هشام عشماوي و207 متهمين من عناصر تنظيم «بيت المقدس» لارتكابهم 54 جريمة إلى أول ديسمبر المقبل، لتقام بعد شهرين تقريبا.

وتضمنت الاتهامات اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عدة.