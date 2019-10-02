الإرياني للأمم المتحدة: اكشفوا الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدانت الحكومة اليمنية الشرعية تصرف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، بطرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، العبيد أحمد العبيد المسؤول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن، وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع عقب دقائق من هبوطها بمطار صنعاء الدولي.

واعتبر وزير الإعلام معمر الإرياني، ما قامت به ميليشيات الحوثي تأكيد على مضيها في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء.وطالب الإرياني في سلسلة تغريدات الأمم المتحدة بإعلان الحقائق للعالم والرأي العام الدولي حول هذا التصرف الأرعن، وعدم التغطية على جرائم الميليشيات الحوثية.

من جهته دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي للتدخل العاجل والضغط المباشر على ميليشيات الحوثي الانقلابية لإدخال المساعدات الإغاثية للسكان المحاصرين بمدينة الدريهمي دون قيد أو شرط أو تأخير.