العراق تشتعل.. فرض حظر التجول واتساع رقعة المظاهرات وارتفاع حصيلة القتلى.. وامرأة «خرساء» توزع المناديل للمتظاهرين

الموجز

للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي.. تجددت الاحتجاجات في العاصمة بغداد بالعراق، رغم الاستنفار الأمني الكثيف. و أطلقت قوات الأمن العراقية، الرصاص الحي وقنابل الغاز، لتفريق التظاهرات التي تجددت لليوم الثاني ضد الحكومة في بغداد، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي.

فرض حظر التجوال

وأعلنت السلطات العراقية فرض حظر تجوال في محافظة ذي قار جنوبي العراق، حسبما كشفت وكالة الأنباء العراقية، في اليوم الثاني للاحتجاجات التي تجتاح مناطق متفرقة منها العاصمة بغداد.

ونقلت الوكالة دعوة محافظ ذي قار إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

اشتباكات بالأسلحة

وأشارت مصادر أمنية في المحافظة، إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، بين المحتجين وقوات الأمن.

وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، تشارك قوات مكافحة الإرهاب القوات الأمنية في إحكام السيطرة على الناصرية.

اقتحام مبنى المحافظة

وكشف مراسل "سكاي نيوز عربية"، إن المتظاهرين اقتحموا مبنى محافظة ذي قار، التي تعج بالاحتجاجات على خلفية المطالب بمواجهة الفساد وتحسين ظروف المعيشة ووقف التدخل الأجنبي في الشأن العراقي.

إلا أن وسائل إعلام عراقية أشارت لاحقا إلى أن قوات الأمن استعادت السيطرة على مبنى المحافظة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن متظاهرين اثنين في مدينة الناصرية، الأربعاء، مما يرفع حصيلة القتلى إلى 5 منذ بدء الاحتجاجات، الثلاثاء.

أمرأة عراقية

وتداول مغردون المقطع الذي تظهر فيه امرأة عراقية قال بعض المغردين إنها بائعة مناديل خرساء، وهي توزع المناديل على المتظاهرين مجانا.

ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

حصد المقطع ردود فعل عدة على تويتر إذ قال الصحفي السعودي، أمجد طه: "امرأة عراقية فقيرة الحال غنية الأخلاق تعمل كبائعة للمناديل في بلد تسرق طهران نفطه.. تهرع لتوزيع مناديلها على المصابين”.

وقالت مغردة أخرى تعقيبا على هذه اللقطات: " امرأة عراقيه " خرساء " تبيع المناديل لاكنها تكلمت شافت الشباب العراقي مصابين وجرحى وقامت توزع عليهم المناديل اللي هو مصدر رزقها الوحيد ".

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مظاهرات حاشدة

وتشهد شوارع عدة مدن عراقية مظاهرات حاشدة تخللها اشتباكات عنيفة مع قوى الأمن ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين وإصابات المئات خلال يومين.

وارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات في العراق إلى ثلاثة، بعد وفاة متظاهر الأربعاء متأثراً بجروح أصيب بها خلال تفريق تحرك احتجاجي في العاصمة بغداد في وقت متأخر الثلاثاء، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وأعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني لمناقشة تداعيات الاحتجاجات الشعبية.

اختناقات مرورية

وتشهد شوارع بغداد الآن اختناقات مرورية على خلفية قيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإحراق الإطارات في الشوارع فيما قيدت الأجهزة الأمنية الحركة في عدد من الجسور أبرزها جسر الجمهورية المؤدي إلى مباني الحكومة والبرلمان. وكان نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي دعا اليوم عبد المهدي إلى فتح تحقيق في الاحتجاجات الشعبية والاستماع إلى المطالب المشروعة للمحتجين .

في غضون ذلك أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض المظاهرات في بغداد ومحافظات أُخرى. ودعت بلاسخارت، في بيان صحفي وزع اليوم، إلى "التهدئة"، معربة عن بالغ الأسف لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

قتلى ومصابين

ويشار إلى أن مدنيا قتل أمس خلال تظاهرة في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية، والتي انطلق منها تحرك احتجاجي مطلبي هو الأول الذي تواجهه الحكومة منذ تشكيلها قبل عام تقريباً. كما قتل متظاهر آخر ليل الثلاثاء في محافظة ذي قار، جنوب بغداد.

مجلس الأمن

أصدر مجلس الأمن الوطني في العراق، الأربعاء، بيانا بشأن جلسته الطارئة حول التظاهرات في بغداد والمحافظات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال البيان إن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة طارئة (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لتدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية".

حرية التظاهر والتعبير

وأكد المجلس، وفق البيان، على "حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين"، مستنكرا "الأعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات".

وشدد المجلس على "اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية"، مشيرا إلى "تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين".

وأشار بيان المجلس إلى "أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للمتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل".