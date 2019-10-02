هاشتاج «#اردوغان_يتجسس_ويقتل_المعارضين» يتصدر «تويتر».. ومغردون: يتحدث عن خاشقجي وبلده أكبر سجن للصحفيين بالعالم

الموجز

تصدر هاشتاج «#اردوغان_يتجسس_ويقتل_المعارضين» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤكدين أن تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان الذي يتقل ويسجن ويسحل الصحفيين يتحدث عن حقوق اللإنسان.

واكد المغردون أن سجون أردوغان مرتع للتعذيب والقتل المشبوه، موضحين أنه يقوم يقتل وسحل المعارضين له ولسياسته ثم يتحدث عن مقتل الصحفي خاشفجي.

وغرد ماجد قائلًا: «كيف تتحدث عن خاشقجي وبلدك يعد أكبر سجن للصحفيين بالعالم وأغلقت 200 موقعاً و180 منفذاً اعلامياً».

وأضاف حزم سليمان قائلًا: «مافيا تنتشر في تركيا تقتل وتعتقل الصحفيين والمعارضين تحت ادارة حزب كاردوغان شيخ الاخونج المفلسين في ظل صمت دولي ».

كما غرد يحيي الوافي قائلًا: «ويبكي على خاشقجي وهو اكبر قاتل وسجان للاعلاميين».

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كما كتب خالد الشمري قائلًا: «اوردغان يقتل الفلسطينيين ويتبكى على القدس وفلسطين ».

وقال البدر: «تنكيل واعتقالات تعسفية بحق المعارضة فر الكثير منهم إلى بلدان أوروبية عقب محاولة تصفيتهم اردوغان مجرم بكل ماتعنيه الكلمة».

جاء ذلك في الوقت الذي يحاول فيه أردوغان ابتزاز المملكة العربية السعودية بشان قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فيما يقتل أردوغان المعارضين ويتجسس على القنصليات الأجنبية في بلاده وتعيث مخابراته وأذرعها من الإرهابيين في المنطقة فسادا، بل امتد الامر إلى خارج نطاق المنقطة، ليصل إلى ألمانيا من خلال جمعية "ديتيب" التي تعمل كذراع للتجسس وتتخفى في ثوب الدعوة الإسلامية.

وذكَر المغردون بجرائم أردوغان ونظامه من مقتل الفلسطيني زكي مبارك داخل محبسه، الذي كان حلقة في سلسلة تضم 120 سجينا قتلوا خلال العامين الماضيين، فضلا عن سجن الآلاف من دون تحقيقات وباتهامات ملفقة، فضلا عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.