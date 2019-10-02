ترند الموجز | جنود الجيش يهتفون لـ «مصر»: «اصحي يا مصري وقوم من النوم جيشك عمره ما باعك يوم».. نرمين الفقي نادمة على ضياع الفرصة.. أرخص سيارة في مصر موديل 2020

الموجز

نشر موقع «الموجز» خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، آخرها وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان.. نشطاء يتداولون تنبؤات منجم لبناني عن السعودية في 2019.. جنود الجيش يهتفون لـ «مصر» : «اصحي يا مصري وقوم من النوم جيشك عمره ما باعك يوم».. «كانا جديرين بالموافقة ».. شخصين تقدما للزواج منها فرفضت .. نرمين الفقي نادمة على ضياع الفرصة.

جنود الجيش يهتفون لـ «مصر» : «اصحي يا مصري وقوم من النوم جيشك عمره ما باعك يوم».

تداول نشطاء فيس بوك فيديو لمجموعة من الجنود يهتفون لمصر بطريقة الأناشيد العسكرية جاء فيه :

أصحى يا مصري وقوم من النوم؛ جيشك عمرهُ ما باعك يوم ؛ جيشك ده معمول على عشانك ؛ وهدفنا حماية أرضك؛ قولت علينا دولا عسكر؛ قالها جاسوس قابض بالأخضر.

قالها حمار من غير ما يفكر؛ قالها خواجة بالعربي مكسر؛ ما يقولهاش مُسلم بيكير ؛ مايقولهاش في بلد الأزهر.

مهما تقولو ومهما تعيدو؛ مصر حتفضل بجيشها أكبر.

أصحى يا جندي وأوعى تنام؛ أعدائك في كل مكان.

«كانا جديرين بالموافقة ».. شخصين تقدما للزواج منها فرفضت .. نرمين الفقي نادمة على ضياع الفرصة

العديد يتسائل لماذا لم تتزوج الفنانة الشهيرة نرمين الفقي حتى الان .

تحدثت نيرمين الفقي في مناسبات عدة ولقاءات تلفزيونية عن سبب عدم زواجها، فقالت إن بداياتها الفنية شهدت نشاطا كبيرا وأعمالا عدة، ولم تكن تفكر في الزواج لانشغالها بالانتشار والنجاح الفني.

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قالت أيضا إن اعتناءها بوالدتها المريضة لفترة كبيرة شغلها كثيرا عن الزواج فقررت تأجيل الفكرة، حيث إنها لا ترفض الزواج كمبدأ، وتحب الأسرة وتتمنى أن يكون لها أبناء.

وكانت تتمنى نيرمين الفقي أن تتزوج شخصا يشبه خالها الذي قالت إنها تعشق شخصيته، وحكت أن شخصا تقدم لها على أساس انه مهندس معماري واكتشفت فيما بعد أنه مقاول ومزور لأوراق وشهادات جامعية.

ندمت على ضياع فرصة الزواج

شخصين تقدما للزواج منها فرفضت في وقتها لأسباب معينة وكانا جديرين بالموافقة، وهي نادمة على فوات تلك الفرصة.



تفاصيل ومواصفات .. أرخص سيارة في مصر موديل 2020 .. بسعر أقل من «لادا جرانتا»

تعتبر السيارة زوتي z100 بمحرك 1000 سي سي 75 حصان متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات اقتصادية جدا في استهلاك الوقود فهي تحرق 5.3 لتر لکل 100 کيلو وخزان وقود كبير نسبيا مقارنتا بحجمها فخزان الوقود يتسع ل 50 لتر أرخص سيارة في مصر حالياً .

حيث أن سعر زوتي z100 موديل 2020 هو 131,500 جنيه مما يجعلها أرخص من لادا جرانتا.

ويبلغ طول السيارة 3 متر و 559 سم ، والعرض 1 متر و 620 سم ، والارتفاع 1 متر و 476 سم . والسيارة زوتي z100 مزودة بإطارات مقاس 2360 مم وزُودت السيارة بالعديد بأنظمة التكييف والباور ستيرنج وسنتر لوك، فضلًا عن الزجاج الكهربائي الأمامي والخلفي.

تحتوي سيارة زوتي z100 علي انظمة امان منها 2 ايرباج للراكب الامامي و السائق ونظام فرامل مانعة للانزلاق ABS ونظام EBD.