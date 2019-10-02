سكاي نيوز: اجتماع طارئ للرئاسات العراقية الثلاث على وقع الاحتجاجات الشعبية

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" عن "عقد اجتماع طارئ للرئاسات العراقية الثلاث على وقع الاحتجاجات الشعبية".

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد أعلنت عن "سقوط 4 قتلى و 294 جريحا جراء تظاهرات اليوم".

وكان قد قُتل مدنيان وأُصيب نحو 200 شخص بجروح في العراق، يوم أمس أثناء تفريق القوات الأمنية بالقوة تظاهرات مطلبيّة في بغداد وجنوب البلاد، مُستخدمةً الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، في أولى حركات الاحتجاج المطلبية التي تواجهها الحكومة الّتي تسلّمت السلطة قبل 11 شهرًا.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد اكد أن "التظاهر حق سلمي مكفول للمواطنين"، مشددا على ان "القوات الأمنية مكلفة بحماية حقوق المواطنين".