وزير الدفاع الأميركي الأسبق يتهم السعودية بالتقاعس عن محاربة "داعش"

أبدى ​وزير الدفاع الأميركي​ الأسبق ​آشتون كارتر​ "تشاؤمه إزاء تعويل إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ على ​السعودية​ كحليف رئيسي في ​الشرق الأوسط​"، قائلا "إن ​الرياض​ لم تنجح في الشراكة مع ​واشنطن​".

ولفت إلى أن "السعوديين لم يثبوا أنهم حلفاء عسكريون موثوق بهم أو أكفاء"، مشيراً إلى أن "ترامب نفسه لم يظهر الكفاءة المطلوبة في هذا المجال"، مفيداً عن "العلاقات بين واشنطن والرياض"، مضيفاً "من الجيد أن يكونوا أصدقاء وحلفاء، لكن ​النفط​ لم يعد كما كان عليه سابقا"، مشيرا إلى أن "اقتناء الرياض للأسلحة الأمريكية ليس خدمة بل عملية تجارية متساوية و"ليس أمام المملكة واقعيا أي خيار بديل".

وذكر كارتر أن "السعوديين لم ينجحوا كلما طلبت منها ​الإدارة الأميركية​ فعل شيء كحليف"، وتطرق إلى "المفاوضات التي جرت بينه وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن جهود مكافحة تنظيم "داعش" الارهابي"، قائلا "سألته مرارا بشأن ما إذا كانوا سيفعلون أي شيء ضد "داعش"، لكنهم لم يفعلوا أي شيء إزاءه، وبدلا عن ذلك أعلنوا يوما عن تشكيل تحالف دون إبلاغ أي شخص في ​العالم الإسلامي​ بأنهم يبنون تحالفا إسلاميا".