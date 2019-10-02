"التحالف الدولي": واشنطن تدعم أية مبادرات أممية بشأن مخيم الركبان بسوريا

أعلن المتحدث باسم "​التحالف الدولي​" مايلز كاغينز، أنَّ "التحالف" على استعداد لدعم أية مبادرات للأمم المتحدة في مخيم ​الركبان​ للنازحين السوريين على الحدود السورية _الأردنية، وهو على اتصال وثيق بالمنظمة"، مشيراً إلى أن "​القوات​ تهدف إلى تخفيف المعاناة وتحسين حياة الأشخاص الذين يعيشون في مخيم الركبان، بما في ذلك ودعم أي عودة آمنة وطوعية للأشخاص إلى الوطن".

وأشار إلى أن "​الولايات المتحدة​ تواصل ممارسة الضغط على ​روسيا​ لإقناع ​السلطات السورية​ بتنظيم وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المخيم، موضحاً أن "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة سيواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع ​الأمم المتحدة​ بشأن هذه القضايا".