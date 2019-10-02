"التحالف الدولي": واشنطن تدعم أية مبادرات أممية بشأن مخيم الركبان بسوريا

أعلن المتحدث باسم "التحالف الدولي" مايلز كاغينز، أنَّ "التحالف" على استعداد لدعم أية مبادرات للأمم المتحدة في مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود السورية _الأردنية، وهو على اتصال وثيق بالمنظمة"، مشيراً إلى أن "القوات تهدف إلى تخفيف المعاناة وتحسين حياة الأشخاص الذين يعيشون في مخيم الركبان، بما في ذلك ودعم أي عودة آمنة وطوعية للأشخاص إلى الوطن".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تواصل ممارسة الضغط على روسيا لإقناع السلطات السورية بتنظيم وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المخيم، موضحاً أن "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة سيواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن هذه القضايا".
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